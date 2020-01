FW-EN: PKW verschließt sich - Einsatz für den "Tröstebär"

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 20.01.2020/ Uhrzeit: 16:59 Uhr/ Dauer: 30 Minuten/ Einsatzstelle: Epscheider Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungswagen (RTW)/ Bericht (hb): Aus unklarer Ursache verschloss sich ein PKW Mercedes am Montagnachmittag in der Epscheider Straße. Im Fahrzeug ein Säugling, ein Hund und der Fahrzeugschlüssel. Die Mutter/ Fahrerin alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld holten ihren Kollegen "Tröstebär" zu Hilfe, der extra für Einsätze mit Kindern angeschafft wurde. Dieser konnte das bis dahin relativ ruhige Kind solange ablenken, bis der PKW über eine Fernwartung geöffnet wurde. An dieser Stelle der Hinweis, den Fahrzeugschlüssel niemals im Auto liegen zu lassen, auch wenn es nur für kurze Zeit ist. Der Einsatz konnte nach etwa 30 Minuten beendet werden.

