FW-EN: Ölspur zwischen der Straße Am Heider Kopf und Stadtzentrum Breckerfeld

Datum: 27.01.2020/ Uhrzeit: 09:30 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: L 528 (Frankfurter Straße), Parkplatz Hochstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Zur Beseitigung einer Ölspur auf der L 528 (Frankfurter Straße) ab der Straße Am Heider Kopf und dem Parkplatz an der Hochstraße im Stadtzentrum von Breckerfeld wurde am Montagmorgen der Löschzug Breckerfeld alarmiert. Der Verursacher hatte die Verunreinigung selbst bei der Feuerwehrleitstelle gemeldet und das havarierte Fahrzeug auf dem Parkplatz an der Hochstraße abgestellt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten Warnschilder als Hinweis für die Verkehrsteilnehmer auf, streuten Ölbindemittel aus und sicherten Kanaleinläufe gegen das Ablaufen der Betriebsmittel. Mit der Reinigung der Fahrbahn und des Parkbereichs wurde ein Fachunternehmen durch das Ordnungsamt Breckerfeld beauftragt. Der Einsatz endete für die sechs Einsatzkräfte nach rund einer Stunde.

