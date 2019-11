POL-NMS: Eckernförde - Auf geparkten Lkw geprallt

Polizeidirektion Neumünster

Eckernförde. Leicht verletzt wurde der Fahrer (70) eines VW Golf, als er Dienstag (26.11.19, 16.30 Uhr) in der Riesebyer Straße einen am Straßenrand geparkten Lkw übersah und auf diesen auffuhr. An dem Golf entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 27.000 Euro geschätzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

