Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: B 76

Gettorf

Kreis RD-ECK - Unfall

B 76 / Gettorf / Kreis RD-ECK (ots)

191127-1-pdnms Unfall auf der B 76 bei Gettorf

B 76 / Gettorf / Kreis RD-ECK. Ein im Graben liegendes Auto wurde der Polizei heute (27.11.19) gegen 04.10 Uhr von der B 76 gemeldet. Der VW Golf hatte sich in Höhe Gettorf-Mitte offenbar mit Fahrtrichtung Eckernförde mehrfach überschlagen. Ein Fahrer war nicht an der Unfallstelle. Eine Absuche der Umgebung verlief negativ. Bei der Überprüfung des Fahrzeughalters wurde der 24-jährige Fahrer angetroffen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte ihn an der Unfallstelle aufgenommen und nach Hause gefahren. Der junge Mann war offensichtlich unverletzt. Jedoch stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt. Die B 76 musste für Reinigungs- und Abschlepparbeiten bis etwa 7 Uhr gesperrt werden. Auf einer Länge von rund 150 Meter waren Unfallspuren an der Bankette feststellbar. Die Fahrbahn war entsprechend verunreinigt. Der Golf musste stark beschädigt abgeschleppt werden.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell