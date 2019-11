Polizeidirektion Neumünster

Büdelsdorf / Kreis RD-ECK. Bereits am vergangenen Donnerstag (21.11.19, 07.30 Uhr) wurde ein 23-jähriger Radfahrer im Kreisverkehr Hollerstraße/ Borgstedter Straße leicht verletzt. Der Radfahrer befuhr den Radweg entlang des Kreisverkehrs, als der Fahrer eines schwarzen VW Golf aus Richtung Büdelsdorf kommend in Richtung Borgstedt fuhr. Beim Verlassen des Kreisverkehrs kam es zu einer gefährlichen Situation. Der Radfahrer bremste und stürzte. Der Fahrer des schwarzen VW Golf fuhr davon. Zu einem Zusammenstoß war es offenbar nicht gekommen. Eine Frau in einem nachfolgenden Auto hielt an und bot ihre Hilfe an. Der Radfahrer setzte seine Fahrt jedoch fort und begab sich später in ärztliche Behandlung. Der Fahrer des schwarzen Golf, die Autofahrerin und gegebenenfalls weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04331 / 440 105 an die Polizei in Büdelsdorf zu wenden.

