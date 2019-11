Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Molfsee

Kreis RD-ECK - Autos beschädigt

Molfsee / Kreis RD-ECK (ots)

191125-1-pdnms Autos beschädigt

Molfsee / Kreis RD-ECK. Der Polizei in Molfsee wurden seit dem 19. Oktober 2019 insgesamt zehn Sachbeschädigungen an geparkten Autos angezeigt. Dabei handelt es sich regelmäßig um zerkratzten Lack. Bisher liegt der Polizei ein Hinweis auf einen schlanken Tatverdächtigen vor, der bei der Beschädigung eines Fahrzeugs beobachtet worden war. Leider wurde die Polizei nicht alarmiert. Sechs Autos wurden in der in der Nacht zum 11.11.19 in der Straße Am See beschädigt, zwei weitere im Kleinen Eiderkamp. Die Polizei nimmt an, dass es weitere Geschädigt gibt. Diese und etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04347 / 3350 an die Polizei zu wenden.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell