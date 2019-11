POL-NMS: 191124-2-pdnms Gartenlaube brannte

Polizeidirektion Neumünster

Altenholz (ots)

Altenholz. Am Freitagmittag, den 22.11.19, wurde die Altenholzer Polizei gegen 12:20 Uhr in die Oskar-Kusch-Straße entsandt. In der dortigen Kleingartenkolonie brannte eine Gartenlaube. Bei dem Eintreffen der Polizisten brannte diese bereits in voller Ausdehnung. Der kurz darauf eintreffenden Feuerwehr (freiwillige Feuerwehren aus Altenholz, Altenholz-Knoop, Dänischenhagen und Strande) gelang es, das Feuer zu löschen. Die Brandursache und Schadenshöhe ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

