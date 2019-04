Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Bewaffneter Räuber flieht ohne Beute

Polizei Wetzlar bittet um Mithilfe

Dillenburg (ots)

--

Wetzlar: Bewaffneter Räuber flieht ohne Beute / Polizei bittet um Mithilfe

In rücksichtsloser und halsbrecherischer Fahrweise flüchtete am Donnerstagabend (18.04.2019) ein Räuber vor der Polizei. Zuvor hatte er versucht die Tageseinnahmen eines Textildiscounters in der Straße "an der Kommandantur" zu rauben. Die Kriminalpolizei Wetzlar sucht nun Zeugen, die Hinweise zu seinem Fluchtfahrzeug oder zu ihm selber geben können.

Kurz vor Ladenschluss, gegen 18.45 Uhr, betrat der Mann den Modediscounter und hielt sich dort bis 19.00 Uhr auf. Nachdem der letzte Kunde das Geschäft verlassen hatte, ging er zur Kasse, richtete eine Pistole auf die beiden Mitarbeiterinnen und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Zudem wies er eine Mitarbeiterin an, die Eingangstür zu verschließen. Die nutzte jedoch die Gelegenheit, öffnete die Tür und rief laut um Hilfe. Der Räuber nahm sofort Reißaus und rannte aus dem Laden in Richtung eines Blumengeschäftes.

Eine Zeugin beobachtete, wie der Mann in einen dunklen Pkw stieg und in Richtung Westendstraße davonfuhr. Zufällig kam der Zeugin ein Streifenwagen der Wetzlarer Polizei entgegen. Die Frau machte auf sich aufmerksam und informierte die Polizisten, die sofort die Verfolgung des Pkw aufnahmen. Der Räuber beschleunigte seinen Wagen auf der Westendstraße und fuhr in Richtung Braunfelser Straße. Dort missachtete der das Rotlicht der Ampel, bog in Richtung Innenstadt ab und fuhr mit bis zu 140 km/h weiter. Seine Flucht ging auf dem Karl-Kellner-Ring weiter, von dort über den Buderusplatz auf die Gloelstraße, auf der Spinnereistraße am Forum vorbei bis auf die B49 in Richtung Gießen. In Höhe der Anschlussstelle Wetzlar Ost verlor die Streifenbesatzung den Fluchtwagen aus dem Blick.

Der Räuber war Mitte bis Ende 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von leicht dunklem Hauttyp. Er hatte schwarze, dicht gewachsene Haare, einen kurz rasierten Vollbart und sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Während des Überfalls trug er eine schwarze Hose, einen dunklen Blouson sowie einen schwarzen Herrenhut mit Krempe. Bei seinem Fluchtwagen handelte es sich um einen schwarzen Pkw.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer ist Zeuge des Überfalls geworden? - Wer hat am Donnerstagabend die Flucht im schwarzen Pkw quer durch Wetzlar beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität des Räubers machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell