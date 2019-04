Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Promillefahrer gestoppt - In Firma und Haus eingestiegen - Fiesta landet auf Wiese - Bullifahrer übersieht E-Biker -

Dillenburg (ots)

--

Haiger: Polizisten stoppen Promillefahrer -

Mit einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins endete gestern Abend (16.04.2019) die Promillefahrt eines Dillenburgers. Gegen 20.00 Uhr war der Rentner mit seinem Kia einer Dillenburger Streife in der Bahnhofstraße aufgefallen. Sie stoppten den Wagen und mussten feststellen, dass der 76-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Das Display des Testgerätes zeigte einen Wert von 1,29 Promille an. Der Kia blieb an Ort und Stelle stehen, der Rentner musste mit auf die Dillenburger Wache. Nach der Blutentnahme durfte er die Wache wieder verlassen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Dillenburg-Frohnhausen: Firma durchwühlt -

In der Nacht von Dienstag (16.04.2019) auf Mittwoch (17.04.2019) suchten Einbrecher in der Industriestraße eine Firma für Kochfeldtechnik auf. Zwischen 16.30 Uhr und 06.15 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu einem Büro und durchwühlten den Schreibtisch. Zudem ließen sie einen Flachbildschirm der Marke "LG" mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 800 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter beobachtet? Wem sind zu genannten Zeit in der Industriestraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Hirzenhain: Fiesta auf Abwegen -

Mit Prellungen überstand eine 19-jährige Autofahrerin einen Unfall auf der Landstraße zwischen Hirzenhain und Oberscheld. Gegen 08.45 Uhr war die Angelburgerin mit ihrem Ford in Richtung des Dillenburger Ortsteils unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, überfuhr die Gegenfahrbahn, rutschte eine Böschung hinunter und landete auf einer Wiese. Ihr Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Schäden an dem Fiesta belaufen sich auf mindesten 4.000 Euro.

Herborn-Seelbach: In Haus eingebrochen -

Ein derzeit leer stehendes Haus rückte in den zurückliegenden vier Wochen in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter suchten zwischen dem 17.03.2019 und dem 16.04.2019 das Einfamilienhaus in der Hardtstraße auf und brachen über ein Fenster ein. Im Haus suchten sich nach Wertsachen, ließen aber offensichtlich nichts mitgehen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf ca. 300 Euro. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar-Garbenheim: Radfahrer übersehen -

Der Zusammenstoß eines Fahrrades mit einem Auto machte gestern Nachmittag (16.04.2019) den Einsatz eines Rettungswagens sowie eines Notarztes erforderlich. Gegen 16.40 Uhr wollte der 25-jährige Fahrer eines VW Busses von Wetzlar kommend nach links auf die Anschlussstelle Garbenheim der B49 abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Der 70-Jährige auf dem E-Bike konnte weder ausweichen noch bremsen, prallte gegen den Bulli und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm gemeinsam mit einem Notarzt die Erstversorgung des Wetzlarers. Letztlich wurde er mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen ins Gießener Klinikum eingeliefert. Der in Braunfels lebende Unfallfahrer kam mit dem Schrecken davon. Angaben zu den Sachschäden können noch nicht gemacht werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell