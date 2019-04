Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Unfallfluchten in Haiger und Allendorf - Autos in Breitenbach, Niedergirmes und Wetzlar demoliert -

Dillenburg (ots)

--

Haiger-Allendorf: Beim Vorbeifahren touchiert -

Am Sonntag (14.04.2019), zwischen 11.00 Uhr und 19.05 Uhr parkte in der Pfingstweide, etwa in Höhe der Hausnummer 3, ein schwarzer Seat Leon. Vermutlich beim Vorbeifahren berührte ein flüchtiger Fahrzeugführer die vordere Stoßstange auf der Fahrseite des Seats und gab Fersengeld. Die Reparatur des Schadens wird etwa 200 Euro kosten. An dem dunklen Seat blieb weiße Farbe des Unfallwagens zurück. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß am Sonntag beobachtet? Wer kann in diesem Zusammenhang Angaben zu einem weißen Fahrzeug mit frischem Unfallschaden machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger: Parkplatzrempler kostet 500 Euro -

Auf der Parkfläche an der Einmündung der Schmiedegasse zur Straße "Hinterm Graben" beschädigte ein Unbekannter einen dort abgestellten schwarzen Golf. Am Samstag (13.04.2019), zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr, touchierte ein Fahrzeugführer den VW auf der Beifahrerseite und machte sich aus dem Staub. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Ehringshausen-Breitenbach: Auto demoliert -

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Unbekannte an einem in der Straße "Am Rickersberg" geparkten Fiat aus. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter Dellen in das Dach des Wagens und in die Beifahrerseite schlugen oder traten. Wann genau die Unbekannten sich an dem blauen "Fiorino" vergriffen, kann nicht gesagt werden. Festgestellt wurde der rund 500 Euro teure Schaden am Samstag (13.04.2019), gegen 14.30 Uhr. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Niedergirmes: Auf Motorhaube gesprungen -

Auf rund 2.500 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den ein Unbekannter durch einen Sprung auf die Motorhaube eines Skodas verursachte. Der silberfarbene Superb Kombi parkte zwischen Montagabend (15.04.2019), gegen 18.00 Uhr und Dienstagfrüh (16.04.2019), gegen 07.30 Uhr in der Hans-Sachs-Straße, in Höhe der Hausnummer 2. Mit beiden Beinen sprang der Täter auf die Motorhaube und hinterließ so Dellen und Lackabplatzer. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Fiesta verkratzt -

Vermutlich mit einem Schlüssel verewigte sich ein Unbekannter im Lack eines auf dem Kornmarkt geparkten Ford. Die Kratzer liegen oberhalb des Griffes der Fahrertür. Eine neue Lackierung wird mindestens 250 Euro kosten. Zeugen, die den Täter am Sonntagabend (14.04.2019), zwischen 19.10 Uhr und 22.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

