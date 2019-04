Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Auffälliges Damenrad am Haigerer Bahnhof verschwunden - Bushaltestelle in Braunfels beschädigt - Junger SUV-Fahrer fährt Laterne und Schilder um -

Haiger: Diebe stehlen auffälliges Damenrad / Polizei bittet um Mithilfe -

Vergangene Woche schlug ein Fahrraddieb in der Bahnhofstraße zu. Zwischen Mittwoch (10.04.2019) und Freitag (12.04.2019) ließ er vom Bahnhofsvorplatz ein Damenrad mitgehen. Es handelt sich um ein älteres Modell der Marke "Schauff". Rahmen, Gabel, Gepäckträger und Schutzbleche sind in auffälligem Mintgrün lackiert. Zeugen, die den Dieb beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des Damenrades machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Braunfels: Bushaltestelle beschädigt -

Die Bushaltestelle in der Kaiser-Friedrich-Straße geriet zu Beginn dieser Woche in den Fokus unbekannter Vandalen. Die Täter schlugen oder traten gegen eine Scheibe der Haltestelle und ließen einen Schaden von mindestens 500 Euro zurück. Zeugen, die die Täter zwischen Dienstagabend (16.04.2019), gegen 21.20 Uhr und Mittwochmorgen (17.04.2019), gegen 10.15 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Schöffengrund-Oberwetz: Zu flott auf der Rheinfelser Straße unterwegs -

Seine rasante Fahrweise wurde einem SUV-Fahrer gestern Abend (17.04.2019) zum Verhängnis. Nach Zeugenaussagen war der 20-jährige Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort gefahren. Gegen 18.15 Uhr prallte er in der Rheinfelser Straße gegen eine Laterne und fuhr vier Schilder um. Die Schäden, die an dem VW Amarok des jungen Mannes aus dem Landkreis Limburg-Weilburg zurückblieben, können noch nicht beziffert werden. Ebenso stehen die Reparaturkosten für die Laterne und die Schilder noch nicht fest.

