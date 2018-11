POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stau nach zwei Unfälle auf der Autobahn

Crailsheim (ots) - Zwei Unfälle mit der selben Unfallursache haben sich am Montagnachmittag auf der A 6 zwischen Kirchberg und Crailsheim ereignet.

Eine 40 Jahre alte VW-Lenkerin war in Richtung Nürnberg unterwegs, als sie um 14:05 auf den linken Fahrstreifen wechselte und einen nachfolgenden Opel eines 32-Jährigen übersah. Der Opellenker leitete eine Bremsung ein und musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die rechte Leitplanke und einen Absperranhänger einer Baustelle auf dem Standstreifen. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt. An dem Opel und der Verkehrseinrichtung war ein Sachschaden von 25.000 Euro entstanden. Infolge des Unfalls hatte sich ein circa 3 Kilometer langer Stau gebildet.

Die Streifenbesatzung hatte gerade die Unfallaufnahme beendet, als es um 15:39 Uhr auf der Gegenfahrbahn zum nächsten Unfall kam. Hier war ein 55 Jahre alter Fahrer eines Klein-Lkw in Richtung Heilbronn unterwegs und auf den linken Fahrstreifen gewechselt, ohne auf einen nachfolgenden VW eines 39-Jährigen zu achten. Der VW-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte von hinten gegen den Lkw. Der 39-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Opel war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Der Gesamtschaden wurde auf circa 30.000 Euro beziffert. Durch den Unfall hatte sich ein etwa 5 Kilometer langer Stau gebildet.

