Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Herne

Leergut-Dieb (42) auf frischer Tat festgenommen

Bochum / Herne (ots)

In den gestrigen Abendstunden (25. März, gegen 20.50 Uhr) ist es auf dem Gelände eines Getränkemarktes an der Oberscheidstraße in Bochum-Riemke zu einem Leergutdiebstahl gekommen.

Ein 42-jähriger Herner überkletterte einen Zaun und gelangte auf diese Weise auf das Außengelände des Marktes. Auf frischer Tat wurde der Mann bei seinem Vorhaben beobachtet. Alarmierte Polizisten der Wache Mitte konnten schließlich den Herner zwischen Leergutkisten versteckt auf dem Boden liegend antreffen. Widerstandslos ließ er sich vorläufig festnehmen.

Gegen den einschlägig polizeibekannten Mann dauern die Ermittlungen im Kriminalkommissariat 31 weiter an.

