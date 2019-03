Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin von Bus touchiert - vier Zeugen eines Unfalls gesucht

Witten (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin bittet die Polizei vier Zeugen des Vorfalls sich zu melden.

Der Unfall hatte sich am Donnerstag, 21. März, auf der Ardeystraße in Witten ereignet. Gegen 14.30 Uhr wollte eine 72-jährige Bochumerin die Fahrbahn in Höhe der Hausnummer 27 überqueren, als sie von einem Bus touchiert wurde und zu Boden stürzte. Dabei zog sie sich eine leichte Verletzung zu.

Zwei Rettungssanitäter, die zufällig anwesend waren, kümmerten sich um die Seniorin. Außerdem wurde sie von zwei Frauen angesprochen. Sowohl die Sanitäter als auch die Frauen sind wichtige Zeugen in diesem Sachverhalt. Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten sie daher darum, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 0234 / 909 5216

