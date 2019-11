POL-NMS: Neumünster - Feuer

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster. Vier Menschen mussten nach einem Kellerbrand in einem mehrgeschossigen Gebäude in der Innenstadt (Großflecken) im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Rauchentwicklung wurde der Feuerwehr gegen 14.40 Uhr (26.11.19) gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Hausflur nicht betreten werden. Aus dem Gebäude konnte eine Mutter (43) mit ihren beiden Töchtern (9, 12) gerettet werden. Auch ein 47-Jähriger wurde wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat das Gebäude beschlagnahmt. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang. Angaben zur Brandursache liegen bislang nicht vor. Auch die Schadenshöhe ist noch unklar. Für die Dauer des Rettungs- und Löscheinsatzes wurde der Großflecken bis 16 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Holstenstraße ist seit etwa 16.40 Uhr wieder frei.

