Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Sozialstation

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. In der Nacht zum heutigen Donnerstag (05.03.2020) drangen noch unbekannte Täter durch ein Fenster in die Büroräume der Sozialstation Midlum ein. Entwendet wurde vermutlich nichts. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 - 9280).

