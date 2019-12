Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann niedergeschlagen und getreten

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Sonntagmorgen (22.12.2019) an der Theodor-Heuss-Straße einen 30-jährigen Mann angegriffen und dabei schwer verletzt. Die beiden Unbekannten fragten den Geschädigten gegen 03.20 Uhr auf Höhe des Kleines Schlossplatzes zunächst nach Drogen. Als er äußerte, keine Drogen zu verkaufen, griffen sie ihn unvermittelt an, so dass er zu Boden fiel. Nachdem sie auf den am Boden Liegenden eingetreten hatten, sollen sie in Richtung des Zugangs der S-Bahn-Station "Stadtmitte" in der Büchsenstraße geflüchtet sein. Rettungskräfte kümmerten sich um den 30-Jährigen und brachten ihn mit Kopf- und Fußverletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: 1. männlich, 25 bis 30 Jahre alt, 185 bis 190 cm groß, kurze dunkle Haare, helle Haut, trug eine dunkle Winterjacke und eine dunkle Hose 2. männlich, 20 bis 25 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, helle Haut, unbekannte Bekleidung Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

