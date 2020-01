Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verursacher für Ölspur gesucht

Glan-Münchweiler (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Hauptstraße in Glan-Münchweiler konnte am Mittwoch, 29. Januar 2020 um 12:40 Uhr, eine Ölspur festgestellt werden. Ein Verursacher steht bisher nicht fest. Sollte jemand Hinweise zum Verursacher machen können, dann bitte die Polizei Kusel unter 06381 - 919 - 0 oder die VG-Verwaltung unter 06383 - 9217 - 0 verständigen.

