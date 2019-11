Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kurz nach Haftentlassung wieder inhaftiert

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Plochingen (ES):

Ein mutmaßlicher Ladendieb ist am Dienstag wenige Tage nach seiner Haftentlassung wieder beim Stehlen erwischt worden. Der Mann konnte auf der Flucht festgenommen werden und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Der 25-Jährige fiel gegen 14.30 Uhr einer Angestellten in einem Drogeriemarkt Am Fischbrunnen auf, da er eine präparierte Diebestasche dabeihatte. Die Frau beobachtete, wie der Mann eine Packung Parfum in die Tasche steckte und ohne etwas zu bezahlen die Kasse passierte. Daraufhin sprach sie den Verdächtigen an und entriss ihm die Tasche. Nachdem er vergeblich versucht hatte, die Tasche zurückzuerlangen, rannte er aus dem Geschäft. Die Zeugin verfolgte ihn und verständigte über Notruf die Polizei. Der Flüchtende konnte in der Esslinger Straße von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen werden.

Der einschlägig polizeibekannte Tunesier wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwochnachmittag einer Haftrichterin beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt, die den Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm. (ms)

