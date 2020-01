Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Ginsweiler (ots)

Die Polizei hat am Dienstag eine Geschwindigkeitskontrolle auf der L 382 in Höhe der Ölmühle durchgeführt. Die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer wurden von 14:50 Uhr bis 19:00 Uhr in beide Richtungen gemessen. Wer schneller als die erlaubten 50 Kilometer/Stunde war wird in den nächsten Tagen Post von der Bußgeldstelle erhalten. In Richtung Reipoltskirchen ergaben sich bei einem Durchlauf von 127 Fahrzeugen insgesamt 31 Beanstandungen. 27 davon blieben im Bereich einer Verwarnung, vier Fahrzeugführer erhalten Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen im Bußgeldbereich. In Richtung Odenbach werden ebenfalls 27 Verkehrsteilnehmer ein Verwarnungsgeld angeboten bekommen, ein Autofahrer war im Bußgeldbereich. Richtung Odenbach fuhren 156 Fahrzeuge. Als höchster Wert wurde bei der Kontrollmaßnahme eine Fahrt mit 76 Kilometer/Stunde erfasst. Mit der Geschwindigkeitskontrolle hat die Polizei auf die Hinweise der Anwohner im Bereich der Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 Kilometer/Stunde reagiert. Sie fühlen sich nicht sicher beim Ein- oder Ausfahren auf die oder von der L 382. Die Polizeiinspektion in Lauterecken wird die Messungen an die zuständige Straßenverkehrsbehörde zur Auswertung melden. Weitere Kontrollen werden vorgesehen. |PILEK-AH

