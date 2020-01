Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht geklärt

Lauterecken (ots)

Ein Omnibus ist am Montagmorgen gegen ein parkendes Fahrzeug gestoßen. In einem Ort der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein touchierte der Bus mit dem hinteren linken Bereich den abgestellten PKW am Außenspiegel und Kotflügel. Der Fahrer fuhr ohne zu halten weiter, da er nach eigenen Angaben, die Kollision nicht gehört hatte. Die Polizei konnte den Schadensverursacher durch Zeugenhinweise ermitteln. Die Unfallsachbearbeitung wird der Staatsanwaltschaft zur Entscheidung über das objektiv begangene unerlaubte Entfernen von der Unfallstelle (sogenannte "Unfallflucht") vorgelegt. Ein professioneller Kraftfahrer sollte beim Führen solcher großen Fahrzeuge in Engpässen Geschwindigkeit und Abstand sorgfältig wählen! Dazu gehört auch die Betrachtung der Spiegel bei notwendigen knappen "Vorbeifahrten", was dazu führen würde, dass man Schadensverursachungen optisch bemerkt.

