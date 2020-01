Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Waldmohr (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag in der Zeit von 17.10 - 18.48 Uhr beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Breitenbacher Straße abgestellten dunkelblauen 5er BMW an der Beifahrerseite. Den unfallflüchtigen Fahrzeugführer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer: 06373/822-0 oder Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell