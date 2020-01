Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Wattenheim, Kleintransporter kippt um

Wattenheim (ots)

Beim Befahren der A6 zwischen den Anschlussstellen Wattenheim und Enkenbach verlor am frühen Dienstagmorgen der Fahrer eines Kleintransporters durch starken Wind die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 49 jährige Sprinterfahrer kam dadurch von der Fahrbahn ab und krachte in die Schutzplanken. Danach kippte der Transporter um und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der verletzte Fahrer wurde von einem Rettungsfahrzeug in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 26.000 Euro. Während der Bergung des Kleintransporters war der linke und der mittlere Fahrstreifen in Richtung Saarbrücken gesperrt.|past

