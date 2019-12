Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbeck/Greene - Mit Feuerwerkskörpern gezündelt - Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck/Greene - (rb) Am Samstag Abend gegen 20.30 Uhr beobachtete ein Zeuge eine Person in der Hindenburgstraße, die in unmittelbarer Nähe geparkter PKW pyrotechnische Gegenstände abbrannte. Der Zeuge sprach den Mann an, der darufhin mit einem Fahrrad die Flucht ergriff und dabei den Zeugen anfuhr. Dieser kam zu Fall und zog sich leichte Prellungen zu. Hinweise dazu bitte an die Polizei in Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200 oder die Polizeistation in Kreiensen unter Tel. 05563/999130

