Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrugsversuche

Bild-Infos

Download

Lauterecken (ots)

Ein Zeitschriften-Abo hat ein Anrufer einer 78 jährigen Frau am Telefon aufdrängen wollen. Der Mann rief die gleiche Nummer sogar zweimal an. Beim ersten Telefonat war der Ehemann der 78-Jährigen nicht auf das Gespräch eingegangen. Beim zweiten Telefonat stellte der Zeitschriftenwerber der Frau ein "Dankeschön" von fünf Euro in Aussicht, wofür sie ihre Bankverbindung angeben sollte. Im Nachhinein hat sich die ältere Dame über sich selbst geärgert, dass sie auf das Gespräch eingegangen ist. Sie verständigte Bank und Polizei. Jetzt sind alle gespannt was auf sie zukommt. Zumindest weiß sie wie sie aus einer mutmaßlich "abgeschlossenen Vereinbarung" wieder herauskommen wird. Ebenfalls am Dienstag im Bereich der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein erhielt eine 71-jährige Frau telefonisch eine angebliche Freudenbotschaft. Sie hätte in einem Kreuzworträtsel eine fünfstellige Summe gewonnen. Mehrere "Vertrauenspersonen" würden am Folgetag das Geld überbringen. Sie sollte mit 900 Euro die notwendigen Gebühren für die Aushändigung des Geldkoffers im Voraus zahlen. In beiden Fällen hatten die angerufenen Personen dem Anrufer längere Zeit zugehört, dann jedoch unter anderem die Polizei verständigt. "In dem Moment, in welchem die Angerufenen überlegen, ob es nicht eine Betrugsmasche sein könnte, haben die Betrüger fast verloren", so Arno Heeling von der Polizeiinspektion Lauterecken. Wenn sie dann noch die Polizei verständigen, werden sie in ihren Zweifeln und ihrem Handeln bestärkt. Der Leiter der Inspektion Lauterecken verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass es nicht als unhöflich bezeichnet werden kann, wenn man solche Telefonate ohne weitere Erklärungen unterbricht - also einfach auflegt. |PILEK-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell