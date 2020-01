Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Henschtal (ots)

Der Geschädigte stellte am Dienstag, 28.01.2020 um 16:00 Uhr, seinen PKW ( silberner Audi )in der Hauptstraße zum Parken ab. Als er ca. eine Stunde später an sein Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass der linke Außenspiegel nach vorne geklappt und beschädigt wurde. Ein Verursacher steht indes bislang nicht fest und die Ermittlungen wurden wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Sollte jemand Hinweise zur Tat machen können, so bittet die Polizei Kusel um Rückmeldung unter 06381 - 919 - 0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de.

