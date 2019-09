Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfälle mit Wild

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg/ Moringen Donnerstag, 05:25 - 07:50

NÖRTEN-HARDENBERG/ MORINGEN -dm- In den frühen Morgenstunden kam es zu drei Zusammenstößen mit Wildtieren. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 12.000,-EUR geschätzt. Um 05:25 Uhr befährt ein 44-Jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die K 420 von Elvese nach Lütgenrode als ein Wildschwein die Fahrbahn quert. Ein Zusammenprall kann nicht verhindert. Das Tier verendet am Unfallort. Der Schaden am Pkw beträgt 6.000,-EUR. Gegen 06:10 Uhr befährt ein 49-Jähriger mit seinem Pkw die B 241 von Moringen in Lutterhausen als ein Reh über die Fahrbahn wechselt. Bei dem Zusammenstoß wird das Tier tödlich verletzt. Die Schadenshöhe wird mit 1.000,-EUR angegeben. Eine 23-Jährige aus dem Kreis Wolfenbüttel befährt um 07:50 Uhr mit ihrem Pkw die L 547 von Lutterbeck in Richtung Moringen. Einen Zusammenprall mit einem wechselnden Reh kann sie nicht mehr verhindern. Das Tier verendet vor Ort. Die Schadenshöhe wird auf 5.000,-EUR geschätzt.

