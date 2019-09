Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vollbrand eines Altholzhaufens

Uslar (ots)

USLAR/Allershausen (stüw.) Am Donnerstag, 05.09.2019, kam es in den frühen Morgenstunden in Allershausen auf dem Grundstück einer Müllentsorgungseinrichtung aus bisher unbekannter Ursache zum Vollbrand eines Altholzhaufens. Bei dem Brand wurden durch die Hitzeeinwirkung ein in der Nähe stehender Bagger sowie zwei Container beschädigt. Der bei dem Brand entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 7.500,- Euro. Die Freiwillige Feuerwehr der Ortschaften Uslar, Dinkelhausen, Eschershausen, Vahle und Bollensen waren mit insgesamt 78 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Der Brand konnte gelöscht werden. Die Ermittlungen der Uslarer Polizei dauern an.

