Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorrang missachtet - 2 leicht Verletzte

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Eine 20-jährige Kreienserin wollte am Dienstag, 03.09.2019, gegen 07.50 Uhr mit ihrem Auto von der Schrammstraße nach links in die Jahnstraße abbiegen. Sie übersah jedoch einen entgegenkommenden Pkw der die Schrammstraße in Richtung Walkemühlenweg befuhr. Im Einmündungsbereich kem es zum Zusammenstoß, wobei die Verursacherin und die 18 Jahre alte Unfallgegnerin aus einem Einbecker Ortsteil leichte Blessuren davontrugen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird noch ermittelt.

