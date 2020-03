Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 08.03.2020

Cuxhaven (ots)

LK Cuxhaven/ Bundesautobahn 27 - Pkw-Brand

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet ein VW T 4 am Sonntag gegen 09:10 Uhr auf der Bundesautobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Altenwalde in Brand. Der 49-jährige Münsteraner konnte seinen Pkw noch auf den Standstreifen fahren und diesen anschließend mit seiner Partnerin unverletzt verlassen. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde das brennende Fahrzeug abgelöscht. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Das beschädigte und nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen geborgen.

Aufgrund der Aussagen der betroffenen Personen ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen.

Cuxhaven/ Radfahrer alkoholisiert in den Graben gefallen Am Samstag gegen 18.15 Uhr wurde die Cuxhavenener Polizei über einen im Graben liegenden Mann informiert, der um Hilfe rufen würde. Die Polizei stellte kurz danach im Bereich der Brücke am Claus-Oellerich-Weg Höhe Regerstraße einen zur Hälfte im Wasser liegenden 55-jährigen Mann aus Cuxhaven fest, der sich nicht allein aus dieser Lage befreien konnte. Nach der Rettung des Mannes aus dem Delftstrom teilte er auf Nachfrage mit, dass er mit dem Fahrrad vom Weg abgekommen und in den Graben gefahren sei. Der vermutliche Grund dafür wurde den Polizeibeamten auch schnell klar; der Mann roch stark nach Alkohol. Er wurde mit dem Verdacht der Unterkühlung und weiteren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Um eine Blutprobe und der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr kommt er jedoch nicht herum.

