Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Überfall auf Lebensmittelmarkt

Cuxhaven (ots)

Überfall auf Lebensmittelmarkt

Otterndorf. Gestern Abend (05.03.2020) kurz nach 22 Uhr, wurden Angestellte eines Lebensmittelmarktes in der Stader Straße in Otterndorf Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Ein 31-jähriger Mann und seine 61-jährige Kollegin wollten den Markt gerade verlassen, als sie von einem Maskierten unter Vorhalt eines Messers wieder in den Markt gedrängt wurden. Der 31-jährige musste den Tresor öffnen, anschließend wurden die Opfer von dem Täter in einem Nebenraum eingesperrt. Der Täter konnte mit erbeutetem Bargeld unerkannt entkommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte bisher keinen Erfolg. Der Täter wird als etwa 170cm groß und kräftig beschrieben. Der Stimme nach schätzten ihn die Opfer auf etwa 20-40 Jahre, er sprach akzentfreies deutsch. Der Täter war komplett dunkel gekleidet und hatte eine Sturmhaube über das Gesicht gezogen. Zeugen, denen zur Tatzeit in der Stader Straße etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven unter 04721-5730 zu wenden.

