Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall auf der B213 in Ganderkesee +++ Zwei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 09. Oktober 2019, gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee mit seinem Pkw die Harpstedter Straße in Richtung Wildeshauser Landstraße und beabsichtigte, diese an der Kreuzung in Richtung Havekoster Straße zu überqueren.

Dabei übersah er den bevorrechtigten Pkw einer 42-Jährigen aus Wildeshausen, die die Wildeshauser Landstraße in Richtung Wildeshausen befuhr.

Durch die Kollision wurde die 42-Jährige und ihr 52-jähriger Beifahrer leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wurde auf 14.000 Euro geschätzt.

