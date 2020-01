Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fußgängerin schwer verletzt

Lippstadt (ots)

Ein 83-jähriger Autofahrer aus Herzebrock befuhr am Mittwoch, gegen 17 Uhr, den Puisterweg in Richtung Bökenförder Straße. Zu dieser Zeit ging dort eine 54-jährige Lippstädterin mit ihrem Hund spazieren. In Höhe der Dr.-Helle-Straße überquerte sie die Fahrbahn, was der Autofahrer zu spät bemerkte und die Lippstädterin mit dem Wagen erfasste. Sie wurde mit dem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der Bereich des Puisterweges komplett gesperrt und durch die Polizei eine Ableitung eingerichtet. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell