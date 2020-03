Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Polizei musste nur wenige Bürger am Wochenende an das Infektionsschutzgesetz erinnern

Kreis Soest (ots)

Die Polizei im Kreis Soest kann auch nach wie vor nur das Resümee ziehen, dass sich die allermeisten Bürger in Zeiten der Corona-Krise an das Kontaktverbot halten.

Samstag, gegen 16.20 Uhr, wollte die Polizei sieben Jugendliche auf einem Sportplatz in Lipperbruch in der Richthofenstraße kontrollieren. Als die Jugendlichen den Streifenwagen sahen liefen sie weg. Vier von ihnen konnten die Beamten dennoch festhalten. Gegen alle wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Kontaktverbot gefertigt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 00.35 Uhr eine Gruppe von sieben Personen im Milchweg in Wippringsen angetroffen. Auch sie erhielten Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Kontaktverbot.

Am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, wurden in Schmerlecke circa 14 Teilnehmer an der Soester Straße in einem früheren Tanzlokal angetroffen. Die Räumlichkeiten werden zurzeit zu einer Art Kirche / Gotteshaus umgebaut. Nach eigenen Angaben wollten die Teilnehmer dort beten. Die Beamten erläuterten den Anwesenden die Tragweiter der aktuellen Krise und die damit verbundenen Kontaktverbote. Daraufhin verließen sie das Gebäude. Auch hier wurde eine Anzeige gefertigt. (reh)

