Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Versuchter Handtaschendiebstahl

Recklinghausen (ots)

Samstag, gegen 19.45 Uhr, befand sich eine 58-jährige Dorstenerin auf der Limperstraße oder dem Elper Weg in Richtung Dorstener Straße auf dem Weg zu ihrem geparkten Wagen, als sie an einer Gruppe von etwa fünf Jugendlichen vorbei gelaufen sei. Die Geschädigte ist nicht ortskundig und kann daher den Ort des Geschehens nicht näher bezeichnen. Dann sei einer der Jugendlichen von der linken Seite an sie herangetreten und habe an ihrer Handtasche gezogen, welche sie über der linken Schulter trug und versuchte sie ihr zu entreißen. Daraufhin habe sie die Handtasche nach vorne gerissen und laut um Hilfe gerufen. Ein anderer Jugendlicher habe sie dann von hinten gestoßen, sodass sie nach vorne auf den Boden gefallen sei. Die Jugendlichen seien dann geflüchtet. Von den fünf Jugendlichen kann sie lediglich den, der an ihrer Tasche gerissen hatte, vage beschreiben. Dieser war demnach etwa 1,70 Meter groß, hatte dunkle Haare und trug dunkle Kleidung mit einem lila Stoffschal um den Hals. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell