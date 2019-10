Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autos auf Parkdeck aufgebrochen

Recklinghausen (ots)

Samstag, in der Zeit von 1.30 bis 10.40 Uhr, brachen unbekannte Täter Autos auf, die auf einem Parkdeck eines Einkaufsgeschäfts auf der Osterfelder Straße geparkt waren. Aktuell liegen Anzeigen zu drei aufgebrochenen Autos vor. die Täter gelangten in den drei Fällen in die Autos, nachdem sie jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen hatten. Aus zwei Autos nahmen die Täter die mobilen Navigationsgeräte, Bargeld und eine Sonnenbrille mit. Aus dem dritten Auto wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt mehrere tausend Euro. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell