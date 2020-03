Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Wer kennt diesen Mann

Lippetal (ots)

Am 23.10.19 befuhr ein litauischer Sattelzug den EuroRast Park (Strängenbach), Lippetal an der Autobahn A2. Der Fahrer des Sattelzuges schlief in seiner Fahrerkabine, bis er am 24.10.2019 gegen 04:00 Uhr ein Loch in der Heckklappe seines Aufliegers feststellte. Aus seiner Ladung wurden zahlreiche Laptops und Desktops der Marke "HP" entwendet. Bei dem Täterfahrzeug handelt es sich um einen blauen MAN Lkw mit Anhänger. Der Lkw hat eine Sonnenblende mit der weißen Aufschrift "eschen-trucks.com". Der tatverdächtige Fahrzeugführer wurde durch die Videoüberwachung in der Tatnacht und am 24.10.2019 aufgenommen. Das zuständige Amtsgericht erließ nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. "Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen?" Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 an die Kriminalpolizei zu wenden. (reh)

