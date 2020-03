Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Fahrrad unter Alkoholeinfluss gefahren

Am Dienstag, 24. März 2020, wurde um 14.00 Uhr ein 50-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg in der Geschwister-Scholl-Straße kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann erheblich alkoholisiert gefahren ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 24. März 2020, kam es um 22.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung der Industriestraße und der Straße Garther Heide. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Großenkneten geriet beim Abbiegen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Der Mann konnte im Rahmen der Fahndung in Emstek angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er über einen Atemalkoholwert von 1,46 Promille verfügte. Außerdem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

