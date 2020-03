Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und einer schwerverletzten Person

Am 24.03.2020, um 14:50 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 213 (49661 Cloppenburg) zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg-Mitte und Cloppenburg-Nord zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 36-jähriger LKW-Fahrer hatte eine Reihe von mehreren Fahrzeugen übersehen, die verkehrsbedingt an einer Baustellenampel warten mussten und fuhr auf diese auf. Zu dem LKW-Fahrer können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden, da er an der Unfallstelle aufgrund einer schweren Kieferfraktur unmittelbar ärztlich behandelt wurde. Neben dem unfallverursachenden Fahrzeugführer wurden eine 30-jährige Cloppenburgerin mit ihren drei Kindern und ein 57-Jähriger aus Garrel durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg sowie die Feuerwehr Cloppenburg und die Straßenmeisterei Löningen wurden zwecks Verkehrsunfallaufnahme, sowie Absperr- und Umleitungsmaßnahmen vor Ort eingesetzt. Die B213 wurde zwischen den o.g. Anschlussstellen zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt. Eine entsprechende Umleitung wurde eingerichtet und über Rundfunk durchgesagt. Insgesamt sind Sachschäden in Höhe von ca. 100.000 Euro entstanden.

