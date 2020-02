Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Pkw-Scheiben eingeschlagen

Bad Dürkheim (ots)

Bisher unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum 17.02.2020 an einem Pkw Opel, der auf dem Parkplatz vor dem ev. Krankenhaus abgestellt war eine Scheibe ein, durchsuchten das Fahrzeuginnere und entwendeten ein Serviceheft, in der sich auch der Fahrzeugschein befand sowie eine Akku-Taschenlampe. Der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden.

Im Zeitraum vom 15. - 17.02.2020 wurde an einem Pkw Renault, der auf einem unbefestigten Parkplatz an der Nordseite des Campingplatzes "Almensee" abgestellt war ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchwühlt. Es wurde lediglich eine Einfahrtskarte für einen Parkplatz entwendet. Auch hier steht die entstandene Schadenshöhe noch nicht fest.

Ob ein Zusammenhang mit der Tat am ev. Krankenhaus besteht, steht noch nicht fest.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

