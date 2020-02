Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betagter Senior missachtet rote Ampel und fährt Fußgängerin an - welche Rolle spielt die Fußmatte?

Lambrecht (ots)

Ob tatsächlich, wie vom 96-jährigen Unfallverursacher angegeben, sich die Matte im Fußraum derart verrückt hatte, dass sie das Bremspedal blockierte, müssen die Ermittlungen zeigen. In der Hauptstraße in Lambrecht hatte der Herr am 17.02.20 das Rotsignal der Ampel um 18:40 Uhr nicht beachtet, als eine 18-Jährige die Fahrbahn querte. Sie hatte als Fußgängerin "Grün". Der Senior erfasste sie mit der rechten Front seines Mercedes und verursachte dadurch einen Sachschaden an seinem Gefährt in Höhe von etwa 1800 Euro. Die 18-Jährige klagte über Schmerzen an Becken, linkem Bein, sowie im Wirbelsäulenbereich. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen.

