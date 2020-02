Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: LKW kommt in einer Abfahrt von der Fahrbahn ab. Stundenlange Sperrung der Abfahrt (Überleitung)

Speyer (ots)

Am 17.02.2020 gegen 12:30 Uhr befuhr ein 48 jähriger, aus Bulgarien stammender, LKW Fahrer mit seinem unbeladenen Sattelzug am Kreuz Speyer die Überleitung von der A61 Richtung Hockenheim auf die B9 Richtung Speyer. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er durchbrach mit seinem LKW die Seitenschutzplanke und kam in einer mehrere Meter tiefen Senke zum Stillstand. Der Fahrer wurde hierbei nicht verletzt, auch andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Da der Auflieger in die Überleitung ragte, musste diese voll gesperrt werden. Derzeit laufen noch die Bergungsarbeiten.

