Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Haftbefehl auf Bundesautobahn 61 vollstreckt

Bild-Infos

Download

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim haben am Montag, den 17.02.2020 gegen 22:30 Uhr auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Dannstadt-Ost an der Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz den Haftbefehl gegen einen 23 Jahre alten rumänischen Staatsbürger vollstreckt. Der Mann war zuvor durch Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamtes Saarbrücken kontrolliert worden. Ein Datenabgleich seiner Personalien im Fahndungssystem ergab, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde. Ausgehend von einer staatsanwaltschaftlichen Entscheidung hatte der junge Mann noch eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen. Durch die sofortige Zahlung des in Rede stehenden Betrages konnte der Gefängnisaufenthalt in letzter Minute noch abgewendet werden. Sodann durfte der junge Mann seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Julian Schwan (Polizeikommissar)

Polizeiautobahnstation Ruchheim

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06237/933-0

E-Mail: pastruchheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell