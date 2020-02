Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in Gaststätten

Bad Hönningen (ots)

Gleich zweimal wurden Gaststätten in der Innenstadt von Bad Hönningen von Einbrechern heim gesucht. Zunächst brachen die Täter in der Nacht zum 03.02.2020 die Eingangstüre einer Gaststätte in der Bischof-Stradmann-Straße auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Hier durchwühlten sie den Schankraum und brachen einen Geldspielautomaten auf. Auf die gleiche Art gelangten Täter in der Folgenacht in eine Gaststätte in der Neustraße und entwendeten ein Sparkästchen, sowie Bargeld aus zwei Spielautomaten, die sie zuvor aufgebrochen hatten.

