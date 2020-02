Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Herdorf (ots)

Ein 81-Jähriger Fußgänger wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Herdorf leicht verletzt. Ein 67-Jähriger befuhr mit einem Pkw die Straße Glockenfeld. Beim Linksabbiegen übersah der Pkw-Fahrer den querenden Fußgänger. Der 81-Jährige wurde seitlich vom Pkw erfasst und kam zu Fall. Hierbei zog er sich lediglich leichte Verletzungen zu. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro.

