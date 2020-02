Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weitefeld - Trunkenheit im Verkehr

Weitefeld (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Montagnachmittag der Polizei in Betzdorf, dass auf der Strecke von Elkenroth ein Pkw sehr unsicher geführt wurde. Der Pkw sei in Schlangenlinien gefahren worden. In Weitefeld konnte die 60-Jährige Fahrzeugführerin kontrolliert werden. Ein Atemalkoholwert von über 2 Promille wurde festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

