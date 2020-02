Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Presseerstmeldung Brandalarm in Bekleidungsgeschäft

Neuwied (ots)

Hiesige Dienststelle ist aktuell zusammen mit der Feuerwehr Neuwied in einem Bekleidungsgeschäft in der Mittelstraße in Neuwied im Einsatz. Dort war Brandgeruch wahrgenommen worden, woraufhin die Alarmierung von Feuerwehr und Polizei erfolgte. Offenes Feuer ist nicht zu sehen, Personen- oder Gebäudeschäden nicht vorhanden, derzeit wird nach der Ursache für den Brandgeruch gesucht. Es wird an dieser Stelle nachberichtet.

