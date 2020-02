Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen (Wingendorf) - Diebstahl einen Marienstatue

Kirchen (ots)

Bereits in der vergangenen Woche, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wurde von einem Grundstück in der Paul-Wingendorf-Straße eine Marienstatue entwendet. Die Statue sei ca. 80 cm groß und sehr schwer gewesen. Weitere Angaben konnte der Geschädigte nicht machen. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

