Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Mundelsheim; Auseinandersetzung in Oberstenfeld

Ludwigsburg (ots)

Mundelsheim: Glimmende Zigaretten beschädigen Bootsdach

Nach einer Sachbeschädigung, die zwischen Samstag 18.30 Uhr und Sonntag 09.00 Uhr im Wertweg in Mundelsheim begangen wurde, sucht das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen saßen im Bereich des Freibads auf der Mauer der Schiffsanlegestelle bislang unbekannte Täter. Dort rauchten sie mehrere Zigaretten und warfen die glimmenden Reste auf ein angrenzendes Boot. Hierdurch sind mehrere Brandflecke im Stoffdach entstanden. Die Unbekannten machten sich anschließend aus dem Staub und hinterließen einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Oberstenfeld-Gronau: Streitigkeiten führten zu handfester Auseinandersetzung

Verbale Streitigkeiten führten am Sonntag gegen 03.00 Uhr in der Hauptstraße in Oberstenfeld-Gronau zu einer handfesten Auseinandersetzung. Drei Männer im Alter von 18, 21 und 22 Jahren, die mutmaßlich alkoholisiert waren, sind bei einem Hoffest aus noch ungeklärter Ursache aneinandergeraten. Während der Streitigkeiten, die sich zum angrenzenden Sportplatz verlagert hatten, ging auch eine Flasche zu Bruch und zwei der insgesamt drei Männer haben Schnittverletzungen erlitten. Die alarmierte Polizei hat die drei Tatverdächtigen im Bereich des Sportplatzes und im näheren Umfeld angetroffen. Bevor sich der hinzugezogene Rettungsdienst um die zwei Verletzten kümmern konnte, hat sich einer von ihnen, ein 21-Jähriger, gegen die Polizisten gewehrt. Der verletzte Mann, der augenscheinlich stark alkoholisiert am Boden lag, verweigerte sämtliche Maßnahmen und sollte mittels Handschließen geschlossen werden. Hierbei versuchte er einen Beamten zu schlagen. Dies gelang ihm nicht, allerdings wurde bei weiteren Widerstandshandlungen das Diensthemd eines Polizisten zerrissen. Es waren mehrere Streifenwagenbesatzungen im Einsatz, unter anderem Unterstützungskräfte des angrenzenden Polizeipräsidiums Heilbronn. Die drei Tatverdächtigen, die nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen wurden, müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Der 21-Jährige, der sich auch einer Blutentnahme unterziehen musste, wird sich zudem noch wegen Widerstand gegen Polizeibeamte verantworten müssen. Die polizeilichen Ermittlungen zu den näheren Umständen des Geschehens dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell