Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mercedes angefahren und geflüchtet - Hinweise an die Polizei

Mannheim (ots)

Einen in der Tattersallstraße abgestellten weißen Mercedes beschädigte am Sonntagvormittag ein bislang nicht ermittelter Autofahrer vermutlich beim Ausparken, richtete Schaden von rund 3.0000 Euro an und flüchtete danach unerlaubt. Der Geschädigte parkte in der Zeit zwischen 10 und 11.50 Uhr.

Nach bisherigen Recherchen könnte als verursachendes Fahrzeug ein blauer oder lila Opel Vectra, der mit einer Frau mit langen, schwarzen Haaren besetzt war, gefahren worden sein. Sie trug vermutlich eine Brille. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall bzw. zur/zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell